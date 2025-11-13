تا اواسط روز دوشنبه پدیده مه و کاهش دید افقی در شهر‌های آبادان و خرمشهر پیش بینی می‌شود.

پدیده مه و کاهش دید افقی در آبادان و خرمشهر

پدیده مه و کاهش دید افقی در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا همچنان جو پایدار در اغلب نقاط استان تداوم دارد که سبب افزایش غلظت آلاینده در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: از اواخر وقت فردا استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که تا اواسط وقت دوشنبه (بویژه روز شنبه) در اغلب نقاط استان (بویژه بخش‌های غربی، شمالِ غربی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات)، سبب رگبار و رعدوبرق وزش باد متوسط به همراه تندباد‌های لحظه‌ای و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی (بویژه در سواحل و مناطق جنوبِ غربی) استان خواهد شد.

او ادامه داد: بارش‌ها عمدتا پراکنده خواهد بود، اما احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده گاهی رعدوبرق خواهد بود.

سبزه زاری افزود: طی امروز و فردا تغییر محسوسی در دما وجود ندارد؛ اما روز شنبه افت محسوس دمای روزانه (۳ تا ۶ درجه) و مجدد افزایش دما مورد انتظار است.