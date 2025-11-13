پخش زنده
امروز: -
کارگاه تخصصی آموزشی تدبر در قرآن کریم با هدف ارتقای سطح معرفت قرآنی و گسترش فرهنگ انس با قرآن در پلدختر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارگاه تخصصی آموزشی تدبر در قرآن کریم با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر و با حضور جمعی از فعالان قرآنی، مدیران مؤسسات فرهنگی و قرآنی و علاقهمندان به قرآن برگزار شد.
اردشیر آقایی، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، تدریس این کارگاه را برعهده داشت.
در این کارگاه، مباحثی همچون مبانی و روشهای تدبر در آیات الهی، راهکارهای تعمیق ارتباط معنوی با قرآن کریم و نقش تدبر در ارتقای بصیرت دینی و اخلاقی جامعه بررسی و تبیین شد.
در پایان این نشست، شرکتکنندگان دیدگاهها و تجربیات خود را در زمینه فعالیتهای قرآنی به اشتراک گذاشتند.