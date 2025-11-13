کهگیلویه و بویراحمد؛
تمهیدات زمستانی محیط زیست برای حفاظت از حیاتوحش
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد بر اجرای تمهیدات ویژه برای حفاظت از حیاتوحش در شرایط زمستانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب در نشست هم اندیشی با فرماندهان ۹ گانه پاسگاههای محیط بانی پارک ملی و منطقه حفاظت شده دنا در پاسگاه محیط بانی میمند گفت: هماکنون با چالش برودت هوا و مهاجرت گونههای حیاتوحش از ارتفاعات پرشیب به سمت دامنهها و حاشیه روستاها مواجه هستیم. این امر حفاظت از آنان را در برابر تهدیداتی، چون شکار غیرمجاز و تعارض با جوامع محلی بیش از پیش ضروری میسازد.
وی ضمن تقدیر از زحمات محیطبانان در سختترین شرایط جوی، به ارائه رهنمودهای کلیدی پرداخت و ادامه داد: برنامههای گشت و پایش در این بازه زمانی باید با دقت و شدت بیشتری اجرا شود. حضور فعال و مستمر محیطبانان در عرصه ها، هوشیاری و استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیتهای موجود، از اولویتهای اصلی ماست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: از تمامی ظرفیتهای بخشهای حراست و نظارت استان برای پشتیبانی از یگان حفاظت بهره خواهیم گرفت تا این امانت طبیعی به سلامت از فصل زمستان عبور کند.
دیانتی نسب اضافه کرد: مردم و دوستداران طبیعت نیز میتوانند با گزارش هرگونه مشاهده یا فعالیت مشکوک از طریق سامانههای ۱۵۴۰، ما را در این مسیر یاری رسانند.