به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی نسب در نشست هم اندیشی با فرماندهان ۹ گانه پاسگاه‌های محیط بانی پارک ملی و منطقه حفاظت شده دنا در پاسگاه محیط بانی میمند گفت: هم‌اکنون با چالش برودت هوا و مهاجرت گونه‌های حیات‌وحش از ارتفاعات پرشیب به سمت دامنه‌ها و حاشیه روستا‌ها مواجه هستیم. این امر حفاظت از آنان را در برابر تهدیداتی، چون شکار غیرمجاز و تعارض با جوامع محلی بیش از پیش ضروری می‌سازد.

وی ضمن تقدیر از زحمات محیط‌بانان در سخت‌ترین شرایط جوی، به ارائه رهنمود‌های کلیدی پرداخت و ادامه داد: برنامه‌های گشت و پایش در این بازه زمانی باید با دقت و شدت بیشتری اجرا شود. حضور فعال و مستمر محیط‌بانان در عرصه ها، هوشیاری و استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های موجود، از اولویت‌های اصلی ماست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: از تمامی ظرفیت‌های بخش‌های حراست و نظارت استان برای پشتیبانی از یگان حفاظت بهره خواهیم گرفت تا این امانت طبیعی به سلامت از فصل زمستان عبور کند.