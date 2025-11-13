در ادامه سفر استاندار خراسان شمالی به شهرستان اسفراین، بهمن نوری از روند اجرای پروژه راه آهن جوین – اسفراین بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استاندار خراسان شمالی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت راه آهن به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه استان گفت: پروژه راه‌آهن جوین – اسفراین یکی از طرح‌های بزرگ و اثرگذار در حوزه حمل‌ونقل و رونق اقتصادی استان است که با بهره‌برداری از آن، مسیر‌های تجاری و جابجایی بار و مسافر تسهیل خواهد شد.

نوری افزود: این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موجب کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش ارتباط استان با شبکه ریلی کشور می‌شود و تکمیل آن یکی از مطالبات جدی مردم اسفراین است.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید با هماهنگی کامل و رفع موانع، زمینه تسریع در تکمیل این طرح ملی را فراهم کنند تا مردم هرچه زودتر از ثمرات آن بهره‌مند شوند.