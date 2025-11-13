پخش زنده
همایش پیش از سفر عمره دانشگاهیان هرمزگان با هدف ایجاد آمادگی معنوی، فرهنگی و آموزشی زائران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس شورای عمره و عتبات دانشگاهیان هرمزگان در این همایش گفت: سه هزار تن در استان برای این سفر معنوی نام نویسی کردهاند که از این شمار، ۲۲۰ تن سهمیه هرمزگان است.
حجتالاسلام والمسلمین سید عباس تقوی افزود: ایستگاه پروازی دانشگاهیان هرمزگان فرودگاه یزد است و نخستین اعزام شامل اساتید و دانشجویان دختر پنجم آذر صورت میگیرد.
وی گفت: دومین کاروان شامل دانشجویان مجرد نیز ۱۵ آذر عازم سرزمین وحی میشود.
مدیر ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور هم گفت: ۱۳۰ هزار تن از دانشجویان و اساتید کشور نیز برای سفر معنوی حج عمره نام نویسی کردهاند که از این شمار، هشت هزار تن برای اعزام انتخاب شدند.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری افزود: از ۲۵ آبان ماه سفرهای عمره دانشگاهیان در سراسر کشور آغاز میشود و آخرین کاروان نیز ۲۷ آذر عازم سرزمین وحی میشود.
وی توصیه کرد زائران حتماً در کلاسهای آموزشی شرکت کنند، چون کاروانها مستقیماً عازم مکه مکرمه میشوند و لازم است با مناسک این سفر آشنایی کامل داشته باشند.