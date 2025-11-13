پخش زنده
نماینده ولیفقیه در گیلان در دیدار با جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور گفت: امنیت امروز جامعه مدیون تلاش، ایثار و پاکدستی کارکنان فراجا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت در دیدار با جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور، با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای فراجا از تلاشهای شبانهروزی این نیرو در حفظ امنیت جامعه قدردانی کرد و گفت: امنیت امروز جامعه مدیون تلاش، ایثار و پاکدستی کارکنان فراجا است.
آیتالله رسول فلاحتی با اشاره به ضرورت استفاده از نیروهای مؤمن و پاکدست در بخشهای مختلف فراجا، خواستار توجه و حمایت بیشتر از خانوادههای کارکنان این نیرو شد و افزود: اگر امروز دشمن جرأت نزدیک شدن به مرزهای ما را ندارد، به واسطه غیرت و فداکاری همین فرزندان رشید ملت است که شبانهروز از کیان کشور پاسداری میکنند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت در نظام قضایی و انتظامی گفت : دستگاههای امنیتی و نظارتی باید با قاطعیت با محتکران و اخلالگران اقتصادی برخورد کنند تا اعتماد و آرامش در جامعه تقویت شود.
جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور هم در این دیدار با اشاره به تقدیم بیش از ۸ هزار شهید گیلانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: گیلان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تا امروز، همواره در صف مقدم دفاع از ارزشها، امنیت و بصیرت انقلابی بوده است.
سردار قاسم رضایی با بیان اینکه مردم گیلان دارای فرهنگی والا، ایمان راسخ و مشارکت اجتماعی مثالزدنی هستند افزود: امروز عملکرد فرماندهی انتظامی این استان در حوزه مدیریت اجتماعی و ارتباط با مردم، یکی از نمونههای موفق در کشور است که موجب کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت شده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازدارندگی مؤثر در برابر جرایم گفت : یکی از نیازهای امروز کشور، متناسبسازی هزینه ارتکاب جرم با میزان مجازات است تا از تکرار تخلفات و افزایش پروندههای قضائی جلوگیری شود.