در همایش بزرگداشت علامه اقبال لاهوری؛ میراث مشترک ایران و پاکستان؛ از کتاب «رقایم اقبال به عطیه بیگم»، حاوی نوشته های عاطفی، فکری و اجتماعی اقبال لاهوری رونمایی و اشعاری از این شاعر پارسی گوی پاکستانی خوانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم که به بزرگداشت صدوچهل‌‌وهشتمین سال تولد علامه اقبال لاهوری، شاعر و متفکر نامدار پاکستانی، اختصاص داشت، برنامه‌های متنوعی چون شعرخوانی از دیوان اقبال، اجرای موسیقی زنده و نمایشگاه خوشنویسی اشعار اقبال داشت و در بخش شعرخوانی این نشست، شاعران برجسته‌ای از کشورهای عضو اکو حضور داشتند تا پیوندهای فرهنگی مشترک منطقه را از طریق ادبیات، غنی کنند.