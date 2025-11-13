پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به افزایش ۱۰ برابری ابتلا به ویروس فصلی در قم هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ دکتر علی ابرازه در هشتمین جلسه شورای اداری استان قم، از افزایش چشمگیر موارد ابتلا به ویروس فصلی در استان خبر داد و گفت: بر اساس آزمایشهای انجامشده، میزان موارد مثبت ویروس حاد تنفسی از ۴ درصد به ۳۸ درصد رسیده و این به معنای افزایش حدود ۱۰ برابری ابتلا در مقایسه با روزهای گذشته است.
وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از تختهای بیمارستان کودکان قم پر شده و مراجعه بیماران در آبانماه نسبت به سالهای قبل زودتر و با شدت بیشتری آغاز شده است؛ به همین دلیل از همه، بهویژه والدین و مسئولان آموزشوپرورش تقاضا دارم پروتکلهای بهداشتی ابلاغی از سوی مدیریت بحران استانداری را بهدقت رعایت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه همه بیمارستانها موظف شدهاند بخشهای ویژه برای کودکان را فعال کنند، گفت: خوشبختانه تاکنون گزارشی از موارد فوتی نداشتیم، اما شدت بیماری نسبت به سالهای گذشته بیشتر است و میتواند تا سه هفته باعث بیحالی، بدندرد و علائم شدید شود.
ابرازه در پایان تأکید کرد: ویروس فعلی، کرونا یا ویروس جدیدی نیست؛ با رعایت اصول بهداشتی و همکاری مردم، میتوان از گسترش بیشتر این بیماری جلوگیری کرد.