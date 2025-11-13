رونمایی از کتاب تاریخ اتاق بازرگانی تبریز
در مراسمی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز از کتاب تاریخ اتاق بازرگانی تبریز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،کتاب تاریخ اتاق بازرگانی تبریز در حاشیه بیستونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران طی مراسمی رسمی و با حضور جمعی از مقامات ملی و استانی رونمایی شد.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در این آیین ضمن تقدیر از پیشینه درخشان اقتصادی تبریز و نقش فعال اتاق بازرگانی این شهر در توسعه تجارت کشور قدمت ۱۷۰ ساله اتاق تبریز را نشانهای از ریشهدار بودن فرهنگ کارآفرینی و تولید در شمالغرب ایران دانست.
این کتاب روایتگر فراز و فرود فعالیتهای اتاق بازرگانی تبریز از آغاز شکلگیری تاکنون است و بخش مهمی از تاریخ اقتصادی و بازرگانی ایران را در خود جای داده است.