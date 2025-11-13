به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروز بانوان کارگر کاراته کار از ۸ استان کرمانشاه، تهران، اصفهان، سمنان، همدان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و لرستان در ۲ رشته‌ کاتای انفرادی و کمیته‌ انفرادی با هم رقابت کردند.

فردا این مسابقات در گروه آقایان هم در سالن امام علی دانشگاه آزاد همدان برگزار خواهد شد.

فاطمه پورزمانی نایب رئیس انجمن فدراسیون کارگری کشور سطح مسابقات را بالا عنوان رد و گفت: شرکت کنندگان قوی هستند.