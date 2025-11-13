به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ وی در این دیدار با اشاره به اینکه کسانی‌که با این واگذاری‌ها، منافع‌شان به خطر افتاده، با بیان مطالبی به دنبال سیاه‌نمایی و زیر سوال بردن این قبیل اقدامات هستند تاکید کرد: دستگاه قضایی کشور در این حوزه باید به گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی دلسرد نشود.

این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت اصلاح مبنای فقهی و حقوقی مهریه در عقدنامه‌ها تأکید کرد و گفت: رابطه میان زن و شوهر رابطه‌ای مبتنی بر تکریم و احترام متقابل است و نباید به آن با نگاه معامله یا خرید و فروش نگریسته شود.

آیت‌الله سبحانی همچنین در این دیدار بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دولت باید تا حد ممکن از تصدی‌گری پرهیز داشته باشد و کار‌ها را به مردم بسپارد، گفت: مادامی‌که برای مردم در امور اقتصادی، انگیزه ایجاد نشود، بسیاری از مشکلات حل نخواهند شد.