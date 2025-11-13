استاندار کرمانشاه بر لزوم ارتقای سیما و منظر شهری، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و تقویت ارتباط مستقیم مدیران شهری با مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در دیدار شهردار کوزران با تأکید بر ضرورت توجه به بهبود سیما و منظر شهری گفت: ورودی هر شهر، نخستین تصویر و قضاوتی است که در ذهن مسافران و مردم شکل می‌گیرد؛ بنابراین لازم است شهرداران با نگاهی خلاقانه، زیباسازی و هویت‌بخشی به فضا‌های شهری را در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به اهمیت تعامل با مردم و جلب اعتماد عمومی افزود: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه مدیران است و این موفقیت، بدون لطف الهی و ارتباط مؤثر با مردم حاصل نمی‌شود. باید همواره قدردان این اعتماد و عنایت الهی بود.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار توجه جدی شهرداران به درآمد‌های پایدار شهری شد و گفت: شهرداری‌ها نباید صرفاً متکی به عوارض ساخت‌وساز باشند و لازم است با همکاری دفاتر شهری و سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های بومی و اقتصادی هر منطقه شناسایی و برای ایجاد درآمد پایدار اقدام شود.

حبیبی ضمن اشاره به نقش مهم هماهنگی بین دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: پیش از اجرای طرح‌های عمرانی مانند آسفالت معابر، باید هماهنگی کامل با شرکت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز انجام شود تا از دوباره‌کاری‌ها و نارضایتی مردم جلوگیری شود.

وی همچنین بر حضور فعال مدیران شهری در میان مردم و محافل عمومی تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم با شهروندان در مساجد، محلات و نشست‌های عمومی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد و آگاهی از نیاز‌های واقعی مردم است.