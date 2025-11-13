به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این رزمایش با شعار «پایداری الوند، تاب آوری هگمتانه» با حضور هزار و ۷۰۰ نیروی امدادی، نظامی و خدمات رسان برگزار شد.

این برنامه با بکارگیری ۶۵۰ دستگاه ماشین آلات مهندسی و امدادی در قالب سناریوی زلزله ۶.۷ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و در فاصله سه کیلومتری مرکز استان اجرا شد.

به گفته حسین ساجدی نیا مدیر بحران کشور، استان همدان نهمین استان کشور است که این رزمایش به شکل گسترده و تمام عیار در آن انجام می‌شود و این نوع رزمایش‌ها برای آمادگی هر چه بیشتر استان‌ها برای مقابله با بلایای طبیعی است.

این مانور که ۴ ساعت به طول انجامید با عزم همه دستگاه‌های اجرایی استان همدان به خوبی اجرا شد.