به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران ، علی اسفندیاری، مردی که بعد‌ها به «نیما یوشیج» معروف شد، ۲۱ آبان سال۱۲۷۶ شمسی مصادف با ۱۱ نوامبر ۱۸۹۷ در یکی از مناطق رشته کوه البرز در منطقه‌ای به‌نام یوش، از توابع بلده شهرستان نور مازندران دیده به جهان گشود.

او ۶۲ سال زندگی کرد و توانست معیار‌های هزار ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می‌نمود، با شعر‌ها و رای‌های محکم و مستدلش، تحول بخشد.

همایش زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو ایران، در خانه موزه تاریخی وی در روستای یوش شهرستان نور با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، شاعران و نیما دوستان برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، در سخنانی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان، بلده و یوش را به عنوان گزینه‌های اصلی برای ثبت جهانی معرفی کرد.

حسین ایزدی با بیان اینکه مازندران را باید دیار علویان دانست، اظهار کرد: ما به این هویت تاریخی و این خطه می‌بالیم؛ و بزرگداشت‌هایی مانند مراسم نیما یوشیج، بهانه‌ای است تا نشان دهیم مازندران، با طبیعت متنوع کوه، دشت، صحرا و دریا، هر یک ظرفیتی بی‌نظیر برای گردشگری است.

وی میراث فرهنگی غنی، ابنیه تاریخی و پایگاه‌های ملی این منطقه را سرمایه‌ای عظیم خواند و با اشاره به موفقیت‌های پیشین گفت: همان‌طور که «کندلوس» بعنوان یک روستای جهانی گردشگری معرفی شد، ما تمام همت خود را به کار خواهیم بست تا «بلده» و «یوش» نیز به فهرست میراث جهانی یونسکو افزوده شوند.