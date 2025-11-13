به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در بازدید از سد شهید رئیسعلی دلواری در بخش شبانکاره دشتستان با بیان این‌که کم‌بارشی و خشک‌سالی سد‌های استان را با کاهش چشمگیر آب روبه‌رو کرده، گفت: استان بوشهر از استان‌های خشک کشور است و میانگین بارش‌ها ۲۵۵ میلیمتر است که در ۱۲ سال از ۱۵ سال گذشته کمتر از ۲۵۵ میلیمتر میانگین بارش‌های استان بوده است.

علی محمدی با اشاره به این‌که در سال آبی گذشته ۲۲۰ روز باران مؤثر نداشتیم و خشک‌سالی گریبان‌گیر ما است، افزود: ۵ سد استان که قابلیت ذخیره‌سازی برای کشاورزی و آشامیدن را دارند، می‌توانند ۷۵۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره کنند که هم‌اکنون تنها ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب در پشت آنها است.

او ادامه داد: این یعنی ۸۱ درصد مخازن سد‌های استان خالی و نزدیک ۱۹ درصد آب در پشت این ۵ سد ذخیره است که تنها ۹ درصد قابل برنامه‌ریزی است؛ زیرا ۱۰ درصد آن رسوب و برای پایداری سد‌ها است.

محمدی اضافه کرد: با توجه به خشکسالی و کمبود بارشی که در استان داریم باید همکاری خوبی از سوی مردم برای مدیریت مصرف، الگوی کشت کشاورزی و بخش آشامیدنی شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: استان بوشهر در انتهای حوضه آبریز است که رودخانه‌هایش منشعب از رودخانه‌های بالادست است و میزان وابستگی آوردِ آب استان به استان‌های همسایه ۶۲ درصد است.

او با اشاره به این‌که اگر خشک‌سالی‌هایی در بالادست رخ دهد، ما نیز متأثر هستیم، افزود: میزان آورد رودخانه‌ها در سال‌های گذشته ۸۵ درصد کاهش داشته است که عدد بالایی است.

محمدی گفت: در بخش آب زیرزمینی نیز در استان بوشهر سال گذشته کسری آب‌خوان نزدیک به ۳۰ میلیون مترمکعب بوده است و در برخی از دشت‌ها بیش از ۳ متر افت آب زیرزمینی داشتیم.

مدیرعامل آب منطقه استان بوشهر بیان کرد: با تمام این آمارها، امیدمان به خدا برای افزایش بارندگی‌ها است و از مردم و کشاورزان درخواست داریم در مصرف آب و رعایت الگوی کشت و آب کشاورزی صرفه‌جویی داشته باشند.