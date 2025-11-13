پخش زنده
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی با محوریت ارتقای کارآمدی، چابکسازی و اعتماد به جامعه مهندسی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در نشست شورای مرکزی رؤسای سازمانهای نظام مهندسی استانها که با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در استان گلستان برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از این همافزایی ملی، بر لزوم اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با رویکرد ارتقای کارآمدی و اعتماد به توانمندی جامعه مهندسی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بیش از سه دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میگذرد، گفت:اکنون زمان آن فرا رسیده است که با آسیبشناسی دقیق، برخی مواد قانونی و فرآیندها مورد بازنگری قرار گیرد تا مسیر توسعه حرفهای مهندسان و سازمانهای نظام مهندسی هموارتر شود.
در ادامه این نشست اعضای سازمان نظام مهندسیهای استانهای کشور از طرحها نهضت ساخت و ساز در استان گلستان بازدید کردند.