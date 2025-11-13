به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت کنجد از هزار و ۲۰۰ هکتار زمین‌های خود هستند و پیش بینی شده تا اوایل آذرماه بیش از ۲ هزار تن محصول تولید و روانه بازار شود.

علی علیپور با بیان اینکه کشت این محصول مکانیزه و با روش آبیاری نوین انجام می شود افزود: به دلیل کاهش منابع آب، امسال کشت این محصول ۴۰ درصد کاهش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی افزود: مصرف عمده این محصول در تولید ارده و روغن کنجد است و در شیرینی پزی‌ها و نانوایی‌ها هم استفاده می شود.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.