رئیس قوه قضائیه در دیدار با مراجع عظام تقلید گفت: همه جهتگیریهای اقتصادی مسئولان و کارگزاران مربوطه باید معطوف به معیشت مردم و موضوع امرار معاش شهروندان، باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در جریان چهل و ششمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، پنجشنبه ۲۲ آبان در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان قم شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان قم، برنامههایی را در زمینه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.
دیدار با مراجع عظام تقلید، قضات، مسئولان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به قم، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
محسنی اژهای در بدو ورود به قم حرم مطهر حضرت معصومه(س) را زیارت کرد و به گفتوگو با زائران و بررسی مشکلات قضایی آنها پرداخت.
حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحالوبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.
رئیس قوه قضائیه در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان و ایلام نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.
محسنی اژهای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیتالله جوادیآملی، از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، حضرت آیتالله جوادیآملی از مراجع معظم تقلید به طرح برخی موضوعات و مقولات مهم و اثرگذار در ساحت حکمرانی و اجتماعیات پرداخت و توصیههایی را در این باب مطرح کرد.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به جایگاه تاثیرگذار دستگاه قضا در جامعه گفت: چنانچه یک قاضی، حکمی را با در نظر گرفتن تمامی شئونات و در جهت رضایت خداوند متعال صادر کند، به واسطه صدور این حکم دهها برکت نازل خواهد شد.
وی افزود: مسیر صراط مستقیم کوتاه است و به مقصد میرسد، اما باید توجه داشته باشیم که حرکت در این مسیر لغزنده و ناهموار، آسان نیست.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانند شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روز اخیر و هستهای که منبع خیر و برکت برای مردم بودند، در دوره کنونی نیز افراد و چهرههایی در جامعه حضور دارند که به واسطه حضور آنها برکات زیادی بر این کشور و مردم نازل میشود.
آیتالله جوادی آملی، درباره بیتفاوت شدن جامعه نسبت به برخی مسائل و رویدادها و همچنین فراگیرشدن تشتّت و بداخلاقی در جامعه، هشدارهایی را مطرح کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله معیشت مردم، افزود: معیشت مردم و موضوع امرار معاش شهروندان، از اهمیت فوقالعاده زیادی برخوردار است؛ فلذا همه جهتگیریهای اقتصادی مسئولان و کارگزاران مربوطه باید معطوف به این اصل اساسی باشد. ایضاً ضروری است تلاشهای مسئولانامر در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم، دوچندان و مضاعف شود.
محسنی اژه ای گفت: با اشاره به وجود برخی ناهنجاریهای اجتماعی گفت: دشمنان در قضیه ترویج و تبلیغ ناهنجاریهای اجتماعی، با برنامه و حساب شده حرکت میکنند و ممکن است عناصری در داخل، بصورت تشکیلاتی با آنها هماهنگ باشند؛ فلذا ما نیز باید در مقابله با این حرکت مدون و احتمالاً تشکیلاتی، دارای برنامه و انسجام باشیم و با همه توان و منطبق با قانون، اجازه ندهیم آرامش روانی جامعه بواسطه اقدامات هنجارشکنان مخدوش شود.
وی افزود: دشمنان که از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه طرفی نبستند، در سودای مخدوش کردن اتحاد و انسجام ملی ما هستند؛ بنابراین باید از افعال و اَقوالی که وحدت ملی را خدشهدار میکنند، پرهیز و اجتناب کنیم و بر غنای وحدت خود بیفزاییم.
حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیتالله سبحانی، از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله سبحانی از مراجع معظم تقلید بر ضرورت اصلاح مبنای فقهی و حقوقی مهریه در عقدنامهها تأکید کرد و افزود: رابطه میان زن و شوهر رابطهای مبتنی بر تکریم و احترام متقابل است و نباید به آن با نگاه معامله یا خرید و فروش نگریسته شود.
آیت الله سبحانی گفت: شما به عنوان رئیس قوه قضاییه تلاش کردهاید و بخشی را از دولت گرفته و به بخش خصوصی دادهاید کسانی منافعشان به خطر افتاده است اشکال تراشی میکنند.
آیتالله سبحانی بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد و افزود: چنانچه تولید و بخش خصوصی در کشور قوت و قدرت نگیرد، بسیاری از مشکلات در حوزههای مختلف همچنان حل نخواهند شد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در حوزه واگذاریها به بخش خصوصی، اقدامات مثبت و مؤثری را انجام داده است، گفت: کسانیکه با این واگذاریها، منافعشان به خطر افتاده، با بیان مطالبی به دنبال سیاهنمایی و زیر سوال بردن این قبیل اقدامات هستند؛ دستگاه قضایی کشور در این حوزه باید به گونهای عمل کند که بخش خصوصی دلسرد نشود.
آیتالله سبحانی با اشاره به اینکه دولت باید تا حد ممکن از تصدیگری پرهیز داشته باشد و کارها را به مردم بسپارد، افزود: مادامیکه برای مردم در امور اقتصادی، انگیزه ایجاد نشود، بسیاری از مشکلات حل نخواهند شد.
در ادامه، حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه نیز در جریان این دیدار، با اشاره به مرقومه اخیر آیتالله سبحانی در باب مقوله مهریه، توضیحات و تقریراتی در این فقره، به محضر این مرجع تقلید، بیان داشت.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به مبحث فضای مجازی و کارکردهای مثبت و منفی آن، گفت: باید از مزایا و کارکردهای نافع و مفید فضای مجازی، به نحو مطلوب و احسن استفاده کنیم و متقابلاً، آفات این فضا را دفع کنیم.
وی افزود: بعضاً در فضای مجازی، شبهاتی در زمینه سست کردن باورهای مردم مطرح و ترویج میشود؛ لذا ضروری است حوزههای علمیه و نخبگان این حوزهها، در فقره مورد اشاره، ورود مجدانهتری داشته باشند و با بیان رسا و مستدل و متقن، شبهات را پاسخ دهند و دفع کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاریهای اجتماعی، گفت: وجود برخی از ناهنجاریهای اجتماعی بویژه آن دسته از ناهنجاریهایی که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، حقیقتاً اذهان و قلوب مردم و متدینین را مُکدر و مُتأذی میکند؛ فلذا در این زمینه خطاب به مقامات ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات و توصیههای مؤکد، صادر شده است تا وفق قوانین و ضوابط موجود، در جهت مقابله با این ناهنجاریها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.
محسنی اژهای به تلاش دشمنان برای تنگ کردن معیشت مردم اشاره کرد و افزود: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویتدار است؛ در این زمینه، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود؛ نباید تولید ثروت را مذموم دانست؛ در این جهت، ضروری است از بخش خصوصی مولد و سالم، تمام قد حمایت کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: اعتقاد ما آن است، مادامیکه بخش خصوصی مولد و سالم بصورت تمام و کمال به میدان نیاید و مورد حمایت جدی قرار نگیرد، امکان فائق آمدن بر مسائل اقتصادی، سخت و بعضاً ناممکن است.
محسنی اژهای به مقوله اهمیت امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد و افزود: دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران، قطعاً به تهدید و تحدید امنیت غذایی کشور نیز چشم دوخته است؛ فلذا در این راستا باید بسیار هوشیار باشیم و تمامی تدابیر و تمهیدات را لحاظ کنیم.
