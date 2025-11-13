به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای پوریا خسروی مجری این برنامه با حضور در استودیو شبکه خبر درباره تغییرات این فصل از برنامه گفت: ما فصل را قدری دیر اغاز کردیم و از هفته دهم به بعد بازی‌های لیگ آزادگان را پوشش دادیم با توجه به شرایطی که بود و کنداکتور پیچیده‌ای که شبکه ورزش داشت.

وی ادامه داد: شبکه ورزش هم نگاه ویژه‌ای به همه رشته‌های ورزشی دارد و «فوتبال یک» هم از این قاعده مستثنی نیست، پراکندگی جغرافیایی تیم‌ها که وجود دارند، الان ۱۲ تیم در ۱۲ استان، ۱۸ تیم در لیگ ازادگان حضور دارند که تهران بیشترین نماینده را دارد با ۴ نماینده، از استان هرمزگان تا استان‌هایی مثل گیلان، مازندران، بوشهر و. همه نماینده‌های خاص خودشان رادارند که البته این موجب جذابیت بیشتر برنامه شده است، ما امسال برنامه را از هفته دهم آغاز کردیم و خیلی خوب هم پیش می‌رویم و کارشناس‌های داوری را نیز به برنامه دعوت کردیم و مباحث داوری را بررسی می‌کنیم و این فصل مربی برتر را هم داریم به این شکل که هر ماه مربی برتر را انتخاب می‌کنیم، یعنی هر ۴ بازی به ۴ بازی مربی برتر ماه را انتخاب می‌کنیم، با توجه به امتیاز و نتیجه‌ای که یک مربی در ۴ بازی به دست می‌آورد مامربی برتر را انتخاب می‌کنیم.

خسروی ادامه داد: ما در این برنامه به حواشی نیز می‌پردازیم، الان ۱۱ هفته را پشت سر گذاشتیم و فردا هفته دوازدهم لیگ آزادگان است، بیش از ۵۳ داور در این ۱۱ هفته قضاوت کردندو خیلی از داوران برای اولین بار است که قضاوت می‌کنند و متاسفانه کمیته داوران اولین قضاوت را در بازی‌های حساس به آنها می‌دهند، یک سوت اشتباه می‌تواند معادلات را عوض کند ولی متاسفانه تعداد داوران زیاد شده است و در ۱۱ هفته ۵۳ داور در این بازی‌های داوری کردند که این نگران کننده است.

مجری برنامه فوتبال یک در خصوص پرداختن به دیگر حواشی فوتبال همگفت: چهار فصلی که در خدمت بینندگان هستم از طریق شبکه ورزش و برنامه فوتبال یک، پرونده‌های فساد فوتبال ایران را ما باز کردیم، پرونده کرمان که از برنامه فوتبال یک استارت آن زده شد و دوستان پیگیری آن را انجام دادند که منجر به صدور رای شد و دیگر پرونده‌ها که با اسناد و مدارک به ترتیب به ان‌ها رسیدگی می‌شود.

وی افزود: فوتبال یک از سال ۹۶ استارت آن زده شد و این برنامه تنها برنامه و تخصصی‌ترین برنامه‌ای است که به لیگ دسته یک می‌پردازد.

خسروی در خصوص مطالعه برای برنامه هم گفت: من بیش از ۴۸ ساعت برای هر برنامه مطالعه می‌کنم، یعنی کلا تمام مسابقات را ریز به ریز با مطالعه به جلو می‌برم، من خودم در خیلی از تیم‌ها فوتبال بازی می‌کردم که این خودش به تحلیل بازی‌ها و گزارش و کارشناسی برنامه بسیار کمک کننده است.

خسروی در خصوص طرفداری از تیم‌ها هم گفت: ما نماینده ۱۸ تیم در لیگ ازادگان هستیم و همه تیم‌ها برای ما یکسان هستند، و این را هم باید اضافه کنم که با توجه به تخصص من که فوتبال هست و کار خوب و ارزشمند مدیران شبکه ورزش که مجریان را در رشته‌ای که تخصص دارند، انتخاب کردند، مثلا فلان مجری که بسکتبالیست بوده در حوزه بسکتبال و کسی که در حوزه فوتبال کار کرده مجری برنامه فوتبال باشد، این به من و همه همکاران من کمک کرد که در حوزه تخصصی خود فعالیت کنیم و به پیشرفت آن رشته ورزشی هم کمک کنیم.

وی در پایان در خصوص سختی اجرای برنامه‌های ورزشی گفت: اگر تخصص آن را داشته باشیم سخت نیست و ساده است، اگر با مطالعه سر برنامه برویم قطعا اجرا ساده می‌شود.