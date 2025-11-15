پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور استان زنجان گفت:دوربینهای هوشمند ثبت تخلفات رانندگی بدون دخالت پلیس در سطح شهرستان زنجان نصب و فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه با تلاش شبانهروزی پلیس راهنمایی رانندگی و همکاری شورای ترافیک استان و شهرداری شهر زنجان، دوربینهای نظارتی شهر تبدیل به دوربینهای هوشمند ثبت تخلف شد، افزود: هم اکنون بدون دخالت کاربر همه دوربینهای سطح شهر تخلفات را احصا میکنند و به صورت هوشمند به مالک خودرو، تخلف ارسال میشود.
موسوی از همشهریان و رانندگان خواست تا با دقت بیشتری به معابر توجه کنند و از توقف در مکانهای ممنوعه مانند دوبله پارک کردن، حریم تقاطع، زیر تابلو و یا در میدان خودداری کنند.
وی همچین یاد آور شد : سوانح فوتی در ۶ ماهه امسال نسبت به سال گذشته در زنجان به میزان ۳۳ درصد کاهش داشته است .