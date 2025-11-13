پخش زنده
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: هر چه بیشتر به مسائل فرهنگی توجه شود، آمار پروندههای قضایی کمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این دیدار، آیتالله مکارم شیرازی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مسائل فرهنگی در جامعه، گفت: هر چه بیشتر در حوزه فرهنگی جامعه کار شود، با کاهش آمار ورودی پروندهها به عدلیه مواجه خواهیم بود.
وی همچنین به طرح مطالبی در رابطه با مسکن، ازدواج جوانان، نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن در زندگی مردم و همچنین هوش مصنوعی پرداخت.
این مرجع تقلید تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که برخی مشکلات به سادگی قابل حل هستند، اما رفع بخش دیگری از مشکلات، سخت و پیچیده است.
وی گلایه از اطاله دادرسیها در مراجع و مراکز قضایی، گفت: یکی از مسائلی که زمینهساز اطاله دادرسی میشود، مقوله کارشناسی پروندههای قضایی است که در این زمینه باید به قوه قضاییه کمک لازم صورت بگیرد؛ از سوی دیگر، برخی وکلا نیز با عملکرد منفی خود، سبب طولانیترشدن روند رسیدگی به پروندهها میشوند.