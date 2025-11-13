به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه خورد و خوراک در آموزه‌های الهی خاطرنشان کرد: خورد و خوراک از نخستین سفارش‌های الهی به انسان بوده و خداوند از همان آغاز برای تغذیه انسان حسابی ویژه در زندگی باز کرده است.

وی با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) در تامین نان و غذا برای مردم افزود:در دولت اسلامی توجه به معیشت مردم نه یک اقدام اقتصادی بلکه یک وظیفه دینی است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در ادامه به اهمیت کیفیت غذا و سلامت عمومی اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت نان، آرد و مواد غذایی باید در اولویت باشد. بسیاری از بیماری‌ها ریشه در نوع و شیوه فرآوری غذا دارد. با اصلاح تغذیه بخش بزرگی از هزینه‌های درمانی کشور کاهش می‌یابد.

وی همچنین وضعیت استان آذربایجان شرقی را یادآور شد و افزود: آذربایجان شرقی استانی کشاورزی، دامداری و تجاری است. اگر در همه بخش‌ها خودکفا شویم دیگر نیازی به واردات گسترده نخواهیم داشت و امنیت غذایی پایدار شکل می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش حیاتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: آنچه آرامش مردم را حفظ می‌کند، تامین مطمئن خورد و خوراک است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: گرچه مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما نعمت فراوانی در کشور مهیا شده است. باید قدر این تلاش‌ها را بدانیم و برای حفظ سلامت، معیشت و کرامت مردم، با همدلی و کار شبانه‌روزی حرکت کنیم تا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی به قله‌های تمدن و پیشرفت دست یابیم.