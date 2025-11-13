پخش زنده
خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سیرجان: تفاوت حقوقی و پاداش های کارگران و کارمندان شرکتها و مدیران باید اصلاح وهدفمند شود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس واعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سفر به سیرجان از طرحها و فعالیتهای شرکت صنعنی وومعدنی گهر زمین بازدید کردند.
در این بازدید خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تفاوت حقوقی و پاداش های کارگران و کارمندان شرکتها و مدیران انتقاد کرد و گفت: این تفاوت حقوق بایداصلاح شود ؛زیرا مردم از این اقدامات منزجر هستند و موضوع مالی گل گهر باید مرور شود.
وی با تاکید برنقش مدیران در توسعه اقتصادی افزود: توجه به اقتصاد مردم باید اولویت اول مسئولان و توجه به ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی باشد
نماینده مردم شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس هم گفت: اعضای این کمیسیون، پس از پیگیریهای جدی ، سیرجان را به عنوان نخستین مقصد سفر استانی خود انتخاب کردند وامید است در این سفر بتوانیم باهمکاری این کمیسیون مشکلات و موارد پیش رو را حل کنیم.
محمد معتمدی زاده ادامه داد: اولویت ما بررسی چندین موضوع از جمله مشکلات آب و چگونگی هزینه اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی در شهرستان باتوجه به دغدغههای مردم است که باید به اینخواسته بیشتر توجه شود.
حجت الاسلام غضنفر آبادی رییس مجمع نمایندگان استان کرمان هم گفت: این کمیسیون تصمیم داشت سفری را به استان کرمان داشته باشد و مشکلات و معضلاتی که مرتبط با اصل نود هست بررسی کند و نتیجه کار در جلسه شنبه در تهران بررسی و نتایج سفر در کمیسیون برای اجرا یا رفع نواقص به نهادهای مربوط ارجاع داده میشود
وی افزود: در این سفر خواستههای مردمی نیز بررسی و به آنان پاسخ داده میشود و موارد مغایر با قانون به قوه قضائیه و دادگستریها ارجاع میشود.
امرایی مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین سیرجان نیز گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس امروز در سفر خود به منطقه معدنی ضمن آشنایی بیشتر با این منطقه به مشکلات پیش رو توجه میکنند تا بتوانیم با حمایت کامل روند توسعه و الندگی را داشته باشیم
وی افزود:رفع مشکلات پیش رو، از جمله مشکلات شرکت گهر زمین تامین سوخت، اختصاص ارز، حقوق مالکانه مطرح وقرار شدبرای رفع آنان ما بتوانیم طرحهای توسعه و اشتغال زایی را ادامه دهیم.
در ادامهعتیقی مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر از شرکت تحت مدیریت خود به عنوان شرکت پیشگام در حوزه صنایع و معادن در کشور یاد کرد و گفت: موارد مطرح شده قابل تامل و نیازمند بررسی است و فاصله بین این حق وحقوق در قالب موارد قانونی اعمال میشود و ما نیازمند حمایت و حمایت بخش دولتی هستیم