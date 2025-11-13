به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ این مرجع تقلید با بیان این مطلب گفت: صراط مستقیم حتما انسان را به مقصد می‌رساند، اما باید دانست که این راه پر خطر است.

آیت‌الله جوادی آملی با تاکید بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانند شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روز اخیر و هسته‌ای که منبع خیر و برکت برای مردم بودند، در دوره کنونی نیز افراد و چهره‌هایی در جامعه حضور دارند که به واسطه حضور آنها برکات زیادی بر این کشور و مردم نازل می‌شود.

وی در ادامه، در خصوص بی‌تفاوت شدن جامعه نسبت به برخی مسائل و رویداد‌ها و همچنین بروز برخی بداخلاقی‌ها در جامعه، هشدار داد.