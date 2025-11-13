طبق بخشنامه جدید گمرک ایران، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور رسماً آغاز شده است. بر اساس این دستورالعمل، واجدان شرایط تا پایان سال ۱۴۰۴ فرصت دارند نسبت به ثبت سفارش خودرو‌های سواری نو یا کارکرده تا پنج سال ساخت، اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدعلی بهپوری مدیر کل دفتر واردات گمرک گفت: طی بخشنامه‌ای، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور آغاز شده است. این مصوبه بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) واحد قانون بودجه سال جاری و مصوبه شماره ۵۰۷۰۳ ت/۶۳۸۸۱ هـ هیئت وزیران صادر شده و شرایط دقیق واردات، مشمولان و نحوه تخصیص ارز را مشخص کرده است.

بر این اساس، افراد مشمول تبصره ۱ ماده ۲ این مصوبه شامل دو گروه هستند:

۱. ایرانیان دارای تابعیت ایرانی و اقامت خارج از کشور (به تشخیص وزارت امور خارجه) که اقامت آنها تا پیش از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده باشد و در سال جاری حداقل یک روز اقامت در خارج از کشور داشته باشند.

۲. مأموران ثابت دستگاه‌های لشکری و کشوری که تا پایان سال ۱۴۰۴ در مأموریت خارج از کشور به سر می‌برند.

طبق اعلام گمرک، ثبت سفارش خودرو از این محل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است. همچنین خودرو‌های خریداری‌شده در این طرح از مصادیق واردات بدون انتقال ارز محسوب می‌شوند؛ یعنی ثبت سفارش صرفاً از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‌شود و لزومی به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.

در بخش دیگری از بخشنامه آمده است که برای خودرو‌هایی که پس از تاریخ تصویب آیین‌نامه خریداری شوند (به‌جز مأموران دولتی)، امکان واردات از محل حساب ارزی شخص یا دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی فراهم خواهد شد.

همچنین مطابق بند ۵ مصوبه شماره ۲۰۷۵۰ ت/۶۳۷۷۷ هـ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئت وزیران، واردات از محل ارز سپرده شخصی یا دیگران (با تأیید منشأ ارز توسط شبکه بانکی) و نیز واردات بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه صادرات و واردات، مشمول سهمیه‌های ارزی نخواهد بود.

فرایند احراز صلاحیت و تأیید هویت متقاضیان نیز از طریق سامانه وزارت امور خارجه انجام می‌شود و اطلاعات متقاضیان در زمان ثبت سفارش به‌صورت سیستمی میان سامانه جامع تجارت و سامانه وزارت خارجه تبادل خواهد شد.

بر اساس اعلام دفتر واردات گمرک ایران، ثبت سفارش خودروهای نو و کارکرده تا پنج سال ساخت مجاز است و هر فرد واجد شرایط صرفاً مجاز به واردات یک دستگاه خودرو خواهد بود.

همچنین فهرست مدل‌های مجاز وارداتی به‌زودی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود.

با اجرایی شدن این آیین‌نامه، عملاً مسیر واردات محدود اما رسمی خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور باز شده است؛ مسیری که به گفته کارشناسان، می‌تواند علاوه بر پاسخ به بخشی از تقاضای انباشته، اثر روانی مثبتی بر بازار وارداتی خودرو نیز داشته باشد.