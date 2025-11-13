سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایجاد انسجام میان خانه تئاتر و هنرمندان و دوری از اختلاف نظر‌های متعارف و دعوا‌های شخصی، می‌تواند این خانه را دوباره احیا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست معاونت، عصر در جریان بازدید از خانه تئاتر و دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره خانه، گفت: همیشه بر این باور بوده‌ام که فقط مقوله هنر است که می‌تواند تاب‌آوری اجتماعی جامعه را افزایش دهد. هنر تنها زبانی است که می‌تواند قهرمانان گذشته را به خوبی به نسل نوجوان و جوان ما معرفی کند تا بدانند در شرایط حساس، ایران ما چگونه بحران‌ها را پشت سر گذاشته و با افتخار تا به امروز پیش آمده است.

محمد مهدی احمدی افزود: همه رشته‌های هنری ارزشمند و قابل احترام هستند ولی به باور من هنر تئاتر و سینما اثر بیشتری بر مخاطب دارند. برخی دیالوگ‌های یک اثر نمایشی یا سینمایی گا‌ها میتواند به اندازه یک کتاب تامل برانگیز و موثر باشد. البته این یک واقعیت است که امروز موفق‌ترین هنرمندان ما در عرصه سینما، کسانی هستند که از خاستگاه تئاتر برخواسته‌اند. تئاتر به مثابه مدرسه‌ای است که هنرمندان را برای حضور موفق‌تر در سینما، تربیت میکند.

احمدی تصریح کرد: این بدان معنا نیست که در بین رشته‌های مختلف هنری تبعیض قائل شویم و برای ما به عنوان مدیران فرهنگ و هنر هیچ تفاوتی میان هنرمندان رشته‌های مختلف هنری وجود ندارد.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با تاکید بر اینکه خانه تئاتر باید از انزوا بیرون کشیده شود، اذعان داشت: ایجاد انسجام بیشتر میان خانه و هنرمندان و دوری از اختلاف نظر‌های متعارف و دعوا‌های شخصی، می‌تواند خانه تئاتر را مجدداً احیا که خوشبختانه شاهد آن هستیم که هیات مدیره و مدیر عامل جدید این حمیت را دارند.

احمدی تاکید کرد: معاونت امور هنری در راستای احیای مجدد خانه تئاتر از هیچ حمایتی فروگذار نخواهد بود. چه در حوزه‌های مالی و پرداخت بدهی‌های گذشته، چه فراهم نمودن زمینه‌ی دیدار مدیران خانه با مقام عالی وزارت که میتواند موجب تسریع در حل مشکلات شود و اقدام دیگر آنکه تلاش می‌کنیم خانه در پوشش اماکن فرهنگی قرار گرفته تا از معافیت‌های تعریف شده در موضوع حامل‌های انرژی بهرمند شود.

مشاور عالی وزیر در پایان خاطر نشان کرد: خاصیت و ارزش هنر همین است که به مثابه یک چراغ روشن، آسیب‌های اجتماعی را در قالب آثار هنری به منظر نقد می‌کشد تا در مقابل چشم مسئولین قرار گیرد. نقد منصفانه و درست در قالب هنر به ویژه هنر‌های نمایشی، می‌تواند بسیاری از آسیب‌های مترتب بر فرهنگ عمومی را کاهش دهد.