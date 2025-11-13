پخش زنده
مرحله نخست دور انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ امشب در قاره اروپا ادامه مییابد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم مستقیم به جام جهانی صعود میکند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود میگیرند.
برنامه روز نهم مسابقات به این شرح است:
* گروهای:
- برنامه - جمعه ۲۳ آبان:
لوکزامبورگ - آلمان در لوکزامبورگ سیتی
اسلواکی - ایرلندشمالی در کوشیچ
- تیمهای ۹ امتیازی آلمان و اسلواکی اول و دوم هستند و تیم ایرلندشمالی با ۶ امتیاز سوم است. تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.
* گروه بی:
- شنبه ۲۴ آبان:
اسلوونی - کوزوو در لیوبلیانا
سوئیس - سوئد در ژنو
- تیم سوئیس با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیمهای کوزوو با ۷، اسلوونی با ۳ و سوئد با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه سی:
- شنبه ۲۴ آبان:
یونان - اسکاتلند در پیرائوس
دانمارک - بلاروس در کپنهاگ
- تیمهای دانمارک و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز در ردههای اول و دوم هستند و تیمهای یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه دی:
- پنج شنبه ۲۲ آبان:
جمهوری آذربایجان - ایسلند باکو
فرانسه - اوکراین در پاریس
- تیم فرانسه با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیمهای اوکراین با ۷، ایسلند با ۴ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه ایی:
- شنبه ۲۴ آبان:
گرجستان - اسپانیا در تفلیس
ترکیه - بلغارستان در صوفیه
- تیم اسپانیا با ۱۲ امتیاز در صدر جای دارد و تیمهای ترکیه با ۹ و گرجستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بلغارستان بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.
* گروه اف:
- پنج شنبه ۲۲ آبان:
ارمنستان - مجارستان در ایروان
ایرلند - پرتغال در دوبلین
- تیم پرتغال با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای مجارستان با ۵ و ایرلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ارمنستان با ۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.
* گروه جی:
- جمعه ۲۳ آبان:
فنلاند - مالت در هلسینکی
لهستان - هلند در ورشو
- تیم لیتوانی استراحت میکند.
- تیم هلند با ۱۶ امتیاز در صدر است و تیمهای لهستان با ۱۳ و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیمهای لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و حذف شدند.
* گروه ایچ:
- شنبه ۲۴ آبان:
قبرس - اتریش در لیماسول
بوسنی و هرزگوین - رومانی در ژنیستا
- تیم سن مارینو استراحت میکند.
- تیمهای اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۱۰ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۸ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملتها به پلی آف صعود کند.
* گروه آی:
- پنج شنبه ۲۲ آبان:
نروژ - استونی در اسلو
مولداوی - ایتالیا در کیشی نف
تیمهای نروژ با ۱۸ و ایتالیا با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه جِی:
- شنبه ۲۴ آبان:
قزاقستان - بلژیک در آستانه
لیختن اشتاین - ولز در وادوز
- تیم ولز استراحت کرد.
- تیم بلژیک با ۱۴ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای مقدونیه شمالی با ۱۳ و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیمهای قزاقستان با ۷ و لیختن اشتاین بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه کِی:
- پنج شنبه ۲۲ آبان:
آندورا - آلبانی در انکمپ
انگلیس - صربستان در ومبلی لندن
تیم لتونی استراحت کرد.
- تیم انگلیس با ۱۸ امتیاز در صدر است و به جام جهانی راه یافت. تیمهای آلبانی با ۱۱ و صربستان با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیمهای لتونی با ۵ و آندورا با یک امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شد.
* گروه ال:
- جمعه ۲۳ آبان:
جبل الطارق - مونته نگرو در جبل الطارق
کرواسی - فارو در ریه کا
- تیم چک استراحت میکند.
- تیمهای کرواسی با ۱۶ و چک با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم و تیم فارو با ۱۲ امتیاز سوم هستند. تیمهای مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۱۲ گل در صدر است و ممفیس دپای از هلند با ۷ گل دوم و آندری کراماریچ از کرواسی ریال کوین دبروینه از بلژیک، میکل مرینو از اسپانیا، هری کین از انگلیس و مارکو آرنوتوویچ از اتریش با ۶ گل در رده سوم مشترک قرار دارند.