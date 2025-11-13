امشب: انگلیس میزبان است، پرتغال و ایتالیا مهمان هستند

امشب: انگلیس میزبان است، پرتغال و ایتالیا مهمان هستند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم مستقیم به جام جهانی صعود می‌کند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود می‌گیرند.

برنامه روز نهم مسابقات به این شرح است:

* گروه‌ای:

- برنامه - جمعه ۲۳ آبان:

لوکزامبورگ - آلمان در لوکزامبورگ سیتی

اسلواکی - ایرلندشمالی در کوشیچ

- تیم‌های ۹ امتیازی آلمان و اسلواکی اول و دوم هستند و تیم ایرلندشمالی با ۶ امتیاز سوم است. تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.

* گروه بی:

- شنبه ۲۴ آبان:

اسلوونی - کوزوو در لیوبلیانا

سوئیس - سوئد در ژنو

- تیم سوئیس با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های کوزوو با ۷، اسلوونی با ۳ و سوئد با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه سی:

- شنبه ۲۴ آبان:

یونان - اسکاتلند در پیرائوس

دانمارک - بلاروس در کپنهاگ

- تیم‌های دانمارک و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند و تیم‌های یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه دی:

- پنج شنبه ۲۲ آبان:

جمهوری آذربایجان - ایسلند باکو

فرانسه - اوکراین در پاریس

- تیم فرانسه با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های اوکراین با ۷، ایسلند با ۴ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه ایی:

- شنبه ۲۴ آبان:

گرجستان - اسپانیا در تفلیس

ترکیه - بلغارستان در صوفیه

- تیم اسپانیا با ۱۲ امتیاز در صدر جای دارد و تیم‌های ترکیه با ۹ و گرجستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بلغارستان بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.

* گروه اف:

- پنج شنبه ۲۲ آبان:

ارمنستان - مجارستان در ایروان

ایرلند - پرتغال در دوبلین

- تیم پرتغال با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مجارستان با ۵ و ایرلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ارمنستان با ۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

* گروه جی:

- جمعه ۲۳ آبان:

فنلاند - مالت در هلسینکی

لهستان - هلند در ورشو

- تیم لیتوانی استراحت می‌کند.

- تیم هلند با ۱۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های لهستان با ۱۳ و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و حذف شدند.

* گروه ایچ:

- شنبه ۲۴ آبان:

قبرس - اتریش در لیماسول

بوسنی و هرزگوین - رومانی در ژنیستا

- تیم سن مارینو استراحت می‌کند.

- تیم‌های اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۱۰ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۸ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملت‌ها به پلی آف صعود کند.

* گروه آی:

- پنج شنبه ۲۲ آبان:

نروژ - استونی در اسلو

مولداوی - ایتالیا در کیشی نف

تیم‌های نروژ با ۱۸ و ایتالیا با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه جِی:

- شنبه ۲۴ آبان:

قزاقستان - بلژیک در آستانه

لیختن اشتاین - ولز در وادوز

- تیم ولز استراحت کرد.

- تیم بلژیک با ۱۴ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های مقدونیه شمالی با ۱۳ و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های قزاقستان با ۷ و لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه کِی:

- پنج شنبه ۲۲ آبان:

آندورا - آلبانی در انکمپ

انگلیس - صربستان در ومبلی لندن

تیم لتونی استراحت کرد.

- تیم انگلیس با ۱۸ امتیاز در صدر است و به جام جهانی راه یافت. تیم‌های آلبانی با ۱۱ و صربستان با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم‌های لتونی با ۵ و آندورا با یک امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شد.

* گروه ال:

- جمعه ۲۳ آبان:

جبل الطارق - مونته نگرو در جبل الطارق

کرواسی - فارو در ریه کا

- تیم چک استراحت می‌کند.

- تیم‌های کرواسی با ۱۶ و چک با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم و تیم فارو با ۱۲ امتیاز سوم هستند. تیم‌های مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.

در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۱۲ گل در صدر است و ممفیس دپای از هلند با ۷ گل دوم و آندری کراماریچ از کرواسی ریال کوین دبروینه از بلژیک، میکل مرینو از اسپانیا، هری کین از انگلیس و مارکو آرنوتوویچ از اتریش با ۶ گل در رده سوم مشترک قرار دارند.