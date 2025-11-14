شیوع بیماری دیابت در کشور ۱۴ و یک دهم و در اصفهان ۱۳ و ۶۸ صدم درصد و بالاتر از متوسط جهانی است.

شیرین،خاموش،بدون درمان، اما قابل کنترل و پیشگیری

شیرین،خاموش،بدون درمان، اما قابل کنترل و پیشگیری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برنامه پیشگیری و کنترل دیابت و فشارخون مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: در کشور هفت و نیم میلیون نفر مبتلا به دیابت و ۹ و نیم میلیون نفر مبتلا به پیش دیابت هستند (۲۴ درصد از افراد بیش از ۲۵ ساله کشور) که این افراد درصورت مراقبت نکردن به دیابت مبتلا می‌شوند.

رامش حسین خانی با بیان اینکه شیوع بیماری دیابت در استان اصفهان ۱۳ و ۶۸ صدم درصد است افزود:در این استان بیش از ۵۰۰ هزار نفر به دیابت مبتلا هستند و ۱۸ و نیم درصد افراد بیش از ۲۵ سال در استان اصفهان پیش دیابت دارند.

فوق تخصص غدد و متابولیسم هم گفت: دیابت بیماری شیرین، خاموش و بدون درمان، اما قابل کنترل و پیشگیری است.

دکتر منصور سیاوش افزود:افراد دارای عوامل خطر همچون افزایش وزن، چاقی، سابقه خانوادگی مثبت، کم تحرکی و چربی و فشار خون باید، غربالگری دیابت را در اولویت قرار دهند.

این استاد دانشگاه و فوق تخصص غدد و متابولیسم اضافه کرد:اگر در آزمایش، میزان قند خون طبیعی کمتر از ۱۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر بود، باید فرد هر دوسال یکبار آزمایش دهد، اما اگر مبتلا به پیش دیابت (قند بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی گرم بر دسی لیتر) و دیابت (قند بیش از ۱۲۵ میلی گرم بر دسی لیتر) باید حتما برای درمان به پزشک مراجعه کند

وی با بیان اینکه افراد پیش دیابت (پره دیابت، یک قدم قبل از دیابت) هم باید یکبار درسال غربالگری شوند افزود: این افراد هم برای پیشگیری از ابتلا، باید حداقل وزن خود را هفت درصد کاهش دهند و ۱۵۰ دقیقه پیاده روی در هفته داشته باشند همچنین علاوه بر مدیریت استرس و ترک سیگار، چربی و فشار خون خود را کنترل کنند..

علت بیش از ۳۰ هزار مرگ و میر سالانه در کشور بیماری دیابت است.

در جمعیت بیش از ۶۰ سال کشور، از هر ۳ نفر، ۲ نفر و در جمعیت بیش از ۲۵ سال، افزون بر ۱۴ درصد افراد، مبتلا به دیابت هستند

۱۷ تا ۲۳ آبان هفته ملی دیابت با شعار دیابت در مراحل مختلف زندگی است.