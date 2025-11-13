معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور و مدیرکل آموزش و پرورش استان ازطرح در حال احداث آموزشی در روستای سنگان شهرستان اشنویه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به‌همراه مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از پروژه در حال احداث مدرسه ۹ کلاسه روستای سنگان شهرستان اشنویه بازدید کرد.

این پروژه آموزشی با مشارکت خیر مدرسه‌ساز و با سهم ۵۰ درصدی وی در حال اجراست. بنا بر اعلام مسئولان، تعهد مالی خیّر تاکنون به‌صورت کامل انجام شده و ادامه عملیات اجرایی از محل اعتبارات دولتی پیگیری می‌شود.

در جریان این بازدید، معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از نقش ارزشمند خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بر تسریع روند تکمیل این پروژه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن برای دانش‌آموزان منطقه تأکید کرد.

پروژه مدرسه ۹ کلاسه روستای سنگان پس از تکمیل، ظرفیت مناسبی برای پوشش تحصیلی دانش‌آموزان روستا و مناطق همجوار فراهم خواهد کرد. این مدرسه در زمینی به مساحت ۳۰۰۰متر مربع و زیر بنای ۱۱۲۴ متر مربع احداث گردیده که به همت دستگاه‌های اجرایی بزودی به بهره برداری می‌رسد.