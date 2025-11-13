به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مجری برنامه‌های بنیاد علوی در آذربایجان‌غربی گفت: در قالب این اردوی جهادی، دو گروه از پزشکان عمومی و متخصص، چشم پزشک و ماما ۷۰۰ نفر از مراجعه‌کنندگان را معاینه و به آنان عینک رایگان اهدا کردند.

کاشفی هدف از این طرح را ارتقای سلامت و فراهم کردن دسترسی برابر به خدمات پزشکی در مناطق کم برخوردار جنوب استان اعلام کرد و افزود: حضور پزشکان جهادی فرصت مناسبی برای آموزش سلامت و افزایش آگاهی بهداشتی ساکنان این مناطق ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: برنامه‌های مشابه بنیاد علوی در سایر مناطق استان ادامه می‌یابد تا هر چه بیشتر به بهبود وضعیت سلامت مردم محروم کمک شود.