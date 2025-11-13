برای تحقق نیات واقفان و حمایت از بخش سلامت از محل موقوفه‌های مرحومان امیر اسماعیل و محمد ابراهیم، تجهیزات پزشکی خریداری و به بیمارستان ولی‌عصر (عج) بیرجند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر اوقاف و امورخیریه شهرستان بیرجند گفت: برای تحقق نیات واقفین و حمایت از بخش سلامت از محل موقوفه‌های مرحومان امیر اسماعیل و محمد ابراهیم، تجهیزات پزشکی شامل یک دستگاه سرنگ پمپ، یک دستگاه نبولایزر و یک دستگاه سایتوسانتریفیوژ به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال خریداری و به بیمارستان ولی‌عصر (عج) بیرجند اهدا شد.

حجت الاسلام خدایی افزود: در این اقدام لیبل عنوان واقفان بر روی تجهیزات پزشکی نصب شد تا یاد و نام واقفان نیک‌اندیش همواره گرامی بماند.

همچنین برای تبیین جایگاه وقف در حوزه سلامت و بررسی ظرفیت‌های این حوزه نشست تخصصی وقف با پزشکان بیمارستان ولی‌عصر (عج) بیرجند برگزار شد.