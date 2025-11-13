پخش زنده
رئیس دادگستری شهر جعفریه: ساختمان جدید دادگستری شهر جعفریه پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ فرشید شکری در دیدار معاون قضایی رئیس قوه قضائیه با مدیران و کارکنان دادگستری جعفریه گفت: ساختمان جدید با اعتبارات استانی و قوه قضاییه پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و با جذب اعتبارات ۲۲ میلیاردی تا ابتدای سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون قضایی قوه قضاییه هم با بیان اینکه اعاده دادرسی در این شعب نسبت به میانگین کشوری مطلوب است افزود: این بنانگر سرعت و توجه لازم در رسیدگی به پروندههای دعاوی و کیفری این دادگستری است.
وی ادامه داد: با توجه به تناسب محرومیت این شهرستان کمبود منابع انسانی و در بخش اداری و قضایی محسوس مشاهده میشود که تلاش این مشکل حل شود.