نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: بازار در همه ادوار تاریخی بهویژه پس از انقلاب، مرکز پشتیبانی مردم و پشتوانه نظام بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری در دیدار رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به جایگاه تاریخی بازار در اقتصاد ایران و نقشآفرینی آن در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: این نهاد مردمی باید همواره در آرامش باشد، چرا که هرگونه تلاطم در بازار به تولید و مصرف لطمه میزند.
وی با انتقاد از برخی بخشنامهها و سیاستهای ناپایدار اقتصادی افزود: تصمیمهای خلقالساعه، فشار مالیاتی، کمبود تسهیلات بانکی و ناهماهنگیهای اداری موجب اختلال در آرامش بازار و در نهایت آسیب به تولیدکننده و مصرفکننده میشود.
آیت الله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به عملکرد مالیاتی اصناف گفت: بخش عمده مالیات استان مربوط به صنایع بزرگ است و تنها حدود هفت درصد مالیات استان از اصناف دریافت میشود. با این حال، اصناف استان بوشهر همواره در کارهای خیر، ساخت مدارس، مساجد و حمایت از اقشار آسیبپذیر پیشقدم بودهاند.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از تجارت سنتی و دریایی استان بوشهر، اظهار داشت: کالای تهلنجی و تجارت مرزی از مسیرهای رسمی انجام میشود و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۰۰ هزار نفر به آن وابسته است. نباید با قوانین نادرست رونق بازار و معیشت مردم را تضعیف کرد. من با محدودیتهای غیرمنطقی در حوزه تهلنجی و کالای ملوانی مخالفم.
آیتالله صفاییبوشهری در بخش دیگری از سخنان خود از دستگاههای اجرایی استان خواست تا برای احیای بافت و زیرساخت بازار بوشهر برنامهریزی کنند و گفت: بازار قدیمی بوشهر نیاز به بازسازی، زیباسازی و استانداردسازی دارد. لازم است اداره اوقاف و سایر نهادهای مرتبط با همکاری اصناف و بانکها زمینه نوسازی و رونق دوباره بازار را فراهم کنند.
وی با اشاره به قانون جدید مالیاتی درباره فعالیتهای خیرخواهانه اصناف افزود: طبق قانون، بازاریان میتوانند بخشی از مالیات خود را صرف امور خیریه مانند ساخت مدارس، مساجد و مراکز درمانی کنند. این گام مهمی برای آبادانی بوشهر و تداوم سنتهای خیرخواهانه اصناف است.