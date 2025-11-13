پخش زنده
نشست کارگروه آموزش، پژوهش فناوری و نوآوری استان کرمان برای افزایش بهرهوری و حمایت از ایدهها با تأکید بر همکاری نیروهای مسلح با حضور معاون وزیر دفاع برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این نشست سردار سرتیپ سید مهدی فرحی، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، به نیازهای وزارت دفاع و همچنین اهمیت بهرهبرداری از قابلیتها و توانمندیهای جوانان و دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: «در کشور ما ظرفیتهای فوقالعادهای وجود دارد و ما حدود هفت میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که بسیاری از آنها نخبه و آماده خدمت به کشور هستند.»
وی همچنین بیان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در هر استان امری ضروری است و با توجه به مهاجرت از فن آوریهای کلاسیک به سمت فناوریهای برتر، لازم است از ظرفیتهای دانشبنیان به شکلی مؤثرتر بهرهبرداری شود.
سردار فرحی از تعریف پنج مکانیسم برای تسریع این مهاجرت بعد از جنگ دوازده روزه خبر داد و خاطرنشان کرد : در زمان جنگ ۱۲ روزه و بلافاصله بعد از آن، طرحهای کوتاهمدت و زودبازده دو ماهه با عنوان طرح اقتدار نیروهای دفاعی تعریف شد.
وی هدف این طرح را بهرهوری بالا و حمایت از ایدهها با تأکید بر همکاری نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: تاکون ۴۰ طرح در این حوزه تعریف شده است
وی افزود: دومین مکانیزم "اقتدار ملی" نام دارد و در طول ۶ ماه قرار است اجرایی شود و از تمامی ظرفیتهای کشور برای دفاع استفاده خواهد شد و تاکنون ۶۰ ایده مصوب و ۱۲ ایده به نتیجه رسیده است.
معاون وزیر دفاع افزود: سومین مکانیزم "جهاد علمی دفاعی" است که در آن بیش از هزار قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی بسته شده است.
سردار سرتیپ فرحی ادامه داد: چهارمین مکانیزم "قرارگاه نوآوری چابک" یا "پروژه شگفتانه" قرار است محصولات نوآورانهای را به بازار ارائه دهد و تا کنون چندین طرح آماده و بیش از صد طرح در حال بررسی است.
وی گفت: پنجمین مکانیزم طرح های درازمدت و کلان ملی و دفاعی مربوط میشود که امور آن در حال انجام است و تاکنون ۲ هزار طرح سطح یک و دو و ۲۳ پروژه کلان ملی تعریف و در حال انجام است.
در این نشست نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ۲۰ همت پول توزیع شده برای پارکهای فناوری کشور باید مشخص شود چه میزان آن در کرمان توزیع شده گفت: با توجه به ظرفیتهای دانشگاهی و نخبههایی که در استان کرمان حضور دارند نیاز است به پارکهای علم و فناوری ،دانشگاهها و مدارس سمپاد استان کرمان توجه ویژه شود.
در این نشست روسای دانشگاهها و پارکها و افراد موثر در زیست بوم فناوری نیازهای حوزه کاری خود را بیان کردند.