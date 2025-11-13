شهرک‌نشینان صهیونیست مسجدی را در روستای دیر ایستیا، در کرانه باختری به آتش زدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره به نقل از شبکه خبری قاهره نیوز مصر، شهرک‌نشینان اسرائیلی مسجدی را در روستای دیر ایستیا، در شمال سلفیت به آتش کشیدند و روی دیوارهای آن «شعارهای نژادپرستانه» نوشتند.

تعداد زیادی از شهرک‌نشینان افراطی امروز پنجشنبه سلسله حملات جدیدی را به روستاها و شهرهای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی انجام دادند.

خبرگزاری و امور رسانه ای فلسطین (وفا) هم اعلام کرد: «ساکنان سحرگاه پنجشنبه از آتش زدن مسجد حاجه حمیده از سوی شهرک‌نشینان غافلگیر شدند.»

شهرک‌نشینان همچنین حمله بزرگی به شهر سینجیل در شمال رام‌الله انجام دادند که طی آن درگیری‌هایی رخ داد و منجر به زخمی شدن دو فلسطینی شد.

در قاریوط، جنوب نابلس نیز شهرک‌نشینان افراطی پس از تصرف زمین‌های وسیعی در این منطقه، یک پایگاه نظامی در یکی از کوه‌های شهر تأسیس کردند.

اخیراً، سرعت حملات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در روستاهای کرانه باختری اشغالی افزایش یافته است.

روز سه شنبه گذشته نیز ده‌ها شهرک‌نشین اسرائیلی نقابدار به روستاهای فلسطینی بیت لید و دیر شرف در کرانه باختری حمله کردند و خودروها و سایر اموال ساکنان فلسطینی را به آتش کشیدند.

اوقاف فلسطین آتش زدن مسجدی را در کرانه باختری محکوم کرد

اوقاف فلسطین آتش زدن مسجدی در منطقه سلفیت توسط شهرک نشینان صهیونیست را محکوم کرد.

وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین آتش زدن مسجد الحاجه حمیده در منطقه سلفیت توسط شهرک‌نشینان صهیونیست را محکوم کرد و آن را حمله‌ای آشکار به مسلمانان و احساسات آنها و نقض تمام قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست که آزادی عبادت و تأسیس اماکن مذهبی را تضمین می‌کند.

وزارت اوقاف فلسطین، به نقل از خبرگزاری وفا، امروز (پنجشنبه) اعلام کرد: به آتش کشیدن مسجد، به‌روشنی نشانگر میزان وحشی‌گری و توحشی است که دستگاه تحریک و تبلیغ نژادپرستانه اسرائیل نسبت به مقدسات اسلامی و مسیحی در فلسطین به آن رسیده است.

این وزارتخانه تأکید کرد، دیگر هیچ مکان عبادتی در امان نیست، چرا که این اماکن همواره هدف حملات و جنایات اشغالگران اسرائیلی و شهرک‌نشینان قرار می‌گیرند و این حمله جلوه‌ای تازه از نژادپرستی تحریک‌آمیز است که به فهرست جنایات زنجیره‌ای اسرائیل علیه مقدسات افزوده می‌شود.

اوقاف فلسطین از نهادهای اسلامی بین‌المللی مانند سازمان همکاری اسلامی، کنفرانس اسلامی و کشورهای عربی و اسلامی خواست تا برای پایان دادن به این حملات که فراتر از هرگونه توصیف است، تلاش کنند.

