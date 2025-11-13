پخش زنده
اعتبار ویژه برای تجهیز اتاقهای مادر و کودک در مدارس کشوراختصاص یافت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مشاور وزیر آموزشوپرورش در امور زنان در بازدید از هنرستان دخترانه موعود ناحیه ۶ اصفهان با اشاره به طرحهای مرتبط با «جوانی جمعیت» گفت: امسال اعتبار ویژهای برای تجهیز اتاقهای مادر و کودک در مدارس اختصاص داده شده تا مادران شاغل و فرهنگی بتوانند از امکانات لازم برخوردار شوند.
میترا تیموری با بیان اینکه این حمایتها از طریق هماهنگی با ادارات کل استانی و با اطلاعرسانی نمایندگان استانی به مدارس ابلاغ می شود گفت: در تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تجهیز کتابخانههای مدارس دخترانه در دستور کار قرار گرفته است و مدیران مدارس میتوانند اطلاعات و نیازهای خود را برای پیگیری به دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش ارسال کنند.
وی با اشاره به همکاری میاندستگاهی، گفت : تاکنون با وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان امور عشایر و معاونتهای مختلف وزارت آموزش و پرورش هماهنگیهایی برای تأمین نیازهای بهداشتی دانشآموزان، بهویژه دختران مناطق عشایری، صورت گرفته است.
تیموری گفت: تقسیم وظایف میان دستگاههای مرتبط در حال انجام است تا بستههای بهداشتی و حمایتی بهطور کامل به دست دانشآموزان نیازمند برسد .