به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در دیدار مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور با بیان اینکه این صندوق در استان عملکرد مطلوبی داشته است گفت: بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی را در استان تسریع کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: ارتباط سازنده‌ای میان صندوق کارآفرینی امید و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران برقرار شده است که موجب هم‌افزایی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان خواهد شد.

حبیبی گفت: بانک‌ها باید نگاه استانی‌تر و چابک‌تری در اجرای طرح‌ها داشته باشند و با واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی، روند پرداخت تسهیلات و پشتیبانی از پروژه‌ها را تسریع کنند، زیرا تجربه نشان داده است که هر جا تصمیم‌گیری در سطح استان انجام شود، کار‌ها با سرعت و دقت بیشتری پیش می‌رود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد می‌توانند نقش مهمی در اشتغال پایدار داشته باشند، افزود: شرایط اقتصادی فعلی کشور ایجاب می‌کند که تمرکز ما بر صنایع کوچک و متوسط باشد، زیرا این صنایع، متناسب با منابع و توانمندی‌های محلی هستند و می‌توانند فرصت‌های شغلی متعددی را برای جوانان استان ایجاد کنند.

حبیبی گفت: در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی و شیلات ظرفیت‌های فراوانی در کرمانشاه وجود دارد که با حمایت هدفمند صندوق کارآفرینی امید می‌توان به شکوفایی آنها کمک کرد و در شهرستان‌های مختلف از جمله پاوه، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین فعالیت‌های خوبی در حوزه صنایع‌دستی و تولیدات بومی شکل گرفته که نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد دولت در گسترش استفاده از انرژی‌های پاک افزود: انرژی خورشیدی یکی از حوزه‌های مهم و آینده‌دار در استان است و کرمانشاه از نظر زاویه تابش و ساعات آفتابی، موقعیت مناسبی دارد و می‌تواند به قطب تولید انرژی خورشیدی در غرب کشور تبدیل شود.