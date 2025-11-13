به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ يداله گليوري گفت: ماموران انتظامي شهرستان آرادان حين گشت زني، به يک دستگاه خودرو ون مشکوک شدند و براي بررسي بيشتر راننده را متوقف کردند.

وي با اشاره به متواري شدن خودرو افزود: ماموران در تعقيب و گريز خودرو، با رعايت قانون بکارگيري سلاح به سمت لاستيک آن شليک کردند.

گلیوری از متوقف شدن خودرو در جاده خبر داد و گفت: پلیس در بازرسی از این خودرو، ۱۷ تبعه خارجی غیر بدون مجوز قانونی را دستگیر و وسیله نقلیه را توقیف کرد.

فرمانده انتظامي شهرستان آرادان تصريح کرد: طرح هاي پيشگيرانه پليس با هدف کاهش آسيب هاي اجتماعي و سرقت به صورت مستمر ادامه خواهد پيدا کرد.