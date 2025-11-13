پخش زنده
سردار فدوی توضیحاتی را درباره برد موشکهای بالستیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم یادواره شهدای هوافضای سپاه، در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعاهای دشمنان درباره احتمال محدودشدن برد موشکهای بالستیک ایران، اظهار داشت: برخی صحبتهایی میکنند که اصلاً کارشناسی شده نیست و در این زمینه چیزی نمیدانند.
سردار فدوی افزود: امامِ ما در زمینه برد موشکی، محدودهای را مشخص کردند و ما بر اساس آن پیش میرویم و این موضوع هیچ ربطی به عدم توانایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارد.
جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک مجموعه پویا و پیشرفته است و به مسیر خود ادامه میدهد.
وی همچنین با اشاره به مجاهدتهای شهید طهرانیمقدم و شهدای هوافضا و اقداماتی که آنها در زمینه اعتلای صنعت موشکی انجام دادند، خاطرنشان کرد: وقتی خداوند ببیند که ما تکالیفمان را انجام میدهیم، نصرت را برای ما محقق میکند.