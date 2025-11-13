پخش زنده
دوره تخصصی اصول پیمایش و ناوبری در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: این دوره با حضور کارکنان و نجاتگران درامداد و نجات استان برگزار شد.
طاهری افزود: افزایش سطح آمادگی و توانمندی نجاتگران در اجرای مأموریتهای امدادی در مناطق کوهستانی و صعبالعبور از اهداف این دوره بود.
به گفته وی شرکت کنندگان با مباحث نظری و عملی از جمله نقشهخوانی، کار با قطبنما و GPS، و اصول جهتیابی در شرایط مختلف جغرافیایی آشنا شدند.