دوره تخصصی اصول پیمایش و ناوبری در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: این دوره با حضور کارکنان و نجاتگران درامداد و نجات استان برگزار شد.

طاهری افزود: افزایش سطح آمادگی و توانمندی نجاتگران در اجرای مأموریت‌های امدادی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور از اهداف این دوره بود.

به گفته وی شرکت کنندگان با مباحث نظری و عملی از جمله نقشه‌خوانی، کار با قطب‌نما و GPS، و اصول جهت‌یابی در شرایط مختلف جغرافیایی آشنا شدند.