توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب برای تنظیم بازار در بویراحمد
۲۰ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب ۱۲۱ هزار تومان، از امروز در شهرستان بویراحمد توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد بر عزم جدی جهاد کشاورزی برای اجرای برنامه های تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: این اقدام در راستای مأموریت جهاد کشاورزی و دستورالعملهای ملی برای کنترل قیمتها و حمایت از قدرت خرید مردم انجام شده است.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد افزود: این محموله در ۱۰ فروشگاه منتخب در شهر یاسوج توزیع میشود تا دسترسی آسان و عادلانه همه شهروندان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: بازرسان جهاد کشاورزی، نظارت مستمر بر فرآیند توزیع و رعایت قیمت مصوب را انجام خواهند داد.