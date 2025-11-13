پخش زنده
امروز: -
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد: باور عمومی مبنی بر اینکه حذف وعدههای غذایی مانند صبحانه یا شام و یا حذف کامل کربوهیدراتها میتواند به کاهش وزن کمک کند، پایه علمی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، حذف وعدههای غذایی و ایجاد گرسنگی طولانیمدت نمیتواند منجر به کاهش وزن مناسب و پایدار در فرد شود. اصل اساسی در کاهش وزن، کاهش منطقی انرژی دریافتی و افزایش مصرف انرژی در بدن است. تاکنون هیچگونه شواهد علمی مبنی بر اینکه مصرف یا حذف وعده خاصی مانند ناهار، اثر بیشتری بر افزایش یا کاهش وزن داشته باشد، به اثبات نرسیده است.
کارشناسان دفتر بهبود تغذیه جامعه تأکید کردند: حذف وعدههای غذایی نهتنها باعث محرومیت بدن از مواد مغذی مورد نیاز میشود، بلکه میتواند سطح انرژی، تمرکز و کارایی فرد در طول روز را کاهش دهد. اگرچه ممکن است در کوتاهمدت کاهش وزن مشاهده شود، اما بخش عمده این کاهش مربوط به از دست رفتن آب بدن است و سهم چربی در این کاهش اندک است.
در ادامه این گزارش آمده است: کاهش شدید کالری دریافتی در طولانیمدت موجب افت سوختوساز بدن و توقف روند کاهش وزن میشود. همچنین حذف وعدههای غذایی میتواند عوارضی مانند اختلال در چرخه خواب، تغییر در هورمونهای گرسنگی و سیری، مشکلات گوارشی و اختلالات عصبی را به همراه داشته باشد.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توصیه کرده است: افراد برای دستیابی به وزن مطلوب، بهجای حذف وعدههای غذایی، اصلاح الگوی تغذیه، کنترل حجم و کیفیت غذا، و افزایش فعالیت بدنی روزانه را در برنامه خود قرار دهند.