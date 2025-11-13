وزارت دفاع ملی ترکیه پس از سقوط هواپیمای C-۱۳۰ متعلق به این کشور در گرجستان که منجر به کشته شدن ۲۰ افسر ارتش ترکیه شد، با صدور بیانه‌ای تمامی پرواز‌های هواپیمای c-۱۳۰ را لغو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بر اساس بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه «پرواز هواپیما‌های C-۱۳۰ به عنوان یک اقدام احتیاطی از ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآمده است، پرواز‌ها پس از اتمام تمامی بازرسی‌ها و بررسی‌های فنی دقیق از سر گرفته خواهد شد.»

همچنین در بیانیه آمده است: هواپیما‌های مورد بحث به طور منظم تعمیر و نگهداری می‌شوند و هواپیما‌های C-۱۳۰ در حال حاضر در بیش از ۷۰ کشور به طور فعال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بررسی تاریخچه تعمیر و نگهداری هواپیمای ساقط شده نشان می‌دهد، این هواپیما تحت نوسازی سیستم اویونیک شرکت Erciyes قرار گرفته و تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده بدنه، موتور و ملخ آن به موقع انجام شده است و آخرین تعمیر و نگهداری بین ۱۱ سپتامبر و ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شده است.