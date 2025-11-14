به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید آقابیکی گفت: با حکم قضایی آزادسازی بیش از ۲ هزار متر مربع از اراضی زراعی تغییر کاربری غیرمجاز احداث شده این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: این عملیات در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اجرای ۲ فقره حکم ماده ۳ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شده است.

آقابیکی به بهره‌برداران توصیه کرد به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی خودداری کنند.