به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت : ساعت 10صبح امروز تصادفی زنجیره‌ای در اتوبان ذوب‌آهن، پیش از بیمارستان مطهری، به وقوع پیوست.

علی زمانپور افزود: بر اثر این حادثه ۶ نفر شامل دو زن و چهار مرد بین ۲۱ تا ۵۶ سال مصدوم شدند .

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام فوری ۲ واحد امدادی از مرکز اورژانس استان اصفهان گفت : مصدومان برای درمان به بیمارستان شفا منتقل شدند .

زمانپور گفت: یکی از علل چنین تصادفاتی بی‌توجهی به فاصله ایمن میان خودروها در مسیرهای شلوغ است

وی افزود: این حادثه هیچ تلفاتی جانی نداشت اما موجب اختلال موقتی در تردد مسیر اصلی اتوبان ذوب‌آهن شد.