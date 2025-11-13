پخش زنده
امروز: -
تصادف زنجیرهای اتوبان ذوبآهن ۶ مصدوم داشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت : ساعت 10صبح امروز تصادفی زنجیرهای در اتوبان ذوبآهن، پیش از بیمارستان مطهری، به وقوع پیوست.
علی زمانپور افزود: بر اثر این حادثه ۶ نفر شامل دو زن و چهار مرد بین ۲۱ تا ۵۶ سال مصدوم شدند .
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام فوری ۲ واحد امدادی از مرکز اورژانس استان اصفهان گفت : مصدومان برای درمان به بیمارستان شفا منتقل شدند .
زمانپور گفت: یکی از علل چنین تصادفاتی بیتوجهی به فاصله ایمن میان خودروها در مسیرهای شلوغ است
وی افزود: این حادثه هیچ تلفاتی جانی نداشت اما موجب اختلال موقتی در تردد مسیر اصلی اتوبان ذوبآهن شد.