رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان اعلام کرد، آلودگیهای ناشی از جنگ در افغانستان همچنان جان مردم این کشور را میگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «کاتارینا ریتز» رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ در افغانستان گفت: بقایای مواد منفجره جنگی هنوز هم تهدیدی جدی برای مردم افغانستان است و این نهاد با آموزش شهروندان تلاش دارد تا از تلفات بیشتر انسانی جلوگیری کند.
خانم ریتز در صفحه ایکس خود نوشت: «بقایای مواد منفجره جنگ هنوز هم جوامع محلی افغانستان را در معرض خطر قرار میدهد.»
وی افزود: کمیته بینالمللی صلیب سرخ در استان هلمند با برگزاری نشستهایی در مورد خطرات مواد منفجره باقی مانده از جنگ، رفتارهای ایمن و کمکهای اولیه، به صدها نفر از جمله کودکان، کشاورزان و آموزگاران آموزش داده تا از خود و دیگران محافظت کنند.
افغانستان هنوز هم یکی از آلودهترین کشورهای جهان به انواع مین و مواد منفجره است و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد به طور میانگین هر ماه ۵۵ نفر که بیشتر آنها کودکان هستند بر اثر انفجارهای مین و مهمات باقیمانده از جنگ کشته یا زخمی میشوند.