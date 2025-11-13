به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «کاتارینا ریتز» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان گفت: بقایای مواد منفجره جنگی هنوز هم تهدیدی جدی برای مردم افغانستان است و این نهاد با آموزش شهروندان تلاش دارد تا از تلفات بیشتر انسانی جلوگیری کند.

خانم ریتز در صفحه ایکس خود نوشت: «بقایای مواد منفجره جنگ هنوز هم جوامع محلی افغانستان را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

وی افزود: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در استان هلمند با برگزاری نشست‌هایی در مورد خطرات مواد منفجره باقی مانده از جنگ، رفتار‌های ایمن و کمک‌های اولیه، به صد‌ها نفر از جمله کودکان، کشاورزان و آموزگاران آموزش داده تا از خود و دیگران محافظت کنند.

افغانستان هنوز هم یکی از آلوده‌ترین کشور‌های جهان به انواع مین و مواد منفجره است و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد به طور میانگین هر ماه ۵۵ نفر که بیشتر آنها کودکان هستند بر اثر انفجار‌های مین و مهمات باقیمانده از جنگ کشته یا زخمی می‌شوند.