سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی لرستان، از اهدای شش هزار و ۳۴۰ جلد کتاب کمکدرسی و کودک و نوجوان به ارزش یک میلیارد تومان به کتابخانههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی لرستان با اشاره به اهدای شش هزار و ۳۴۰ جلد کتاب به کتابخانههای عمومی لرستان گفت: این کتابها توسط چند مؤسسه و انتشارات به مناسبت هفته کتاب اهدا شده و در میان ۴۰ کتابخانه نهادی استان توزیع میشود.
الهام برنا افزود: امروز همچنین جمعی از مسئولان ادارات با حضور در کتابخانه مرکزی خرمآباد، ضمن تبریک هفته کتاب، از کتابداران استان قدردانی کردند.