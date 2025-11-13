مهندس دولت‌آبادی، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک، در تشریح آخرین وضعیت پروژه رینگ دو شهری این کلانشهر، از تکمیل قریب‌الوقوع بخش‌های مهم این طرح خبر داد که نقش مؤثری در تسهیل عبور و مرور خواهد داشت.

مهندس دولت‌آبادی، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک، در تشریح آخرین وضعیت پروژه رینگ دو شهری اراک گفت: “پروژه رینگ دو شهری از تقاطع غیرهم‌سطح محیط زیست در کمربندی جنوبی آغاز شده و تا مقابل مجموعه آرامستان اراک امتداد می‌یابد. ”

دولت‌آبادی به جزئیات اجرایی بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: عملیات تکمیلی تقاطع غیرهم‌سطح محیط زیست شامل اصلاح هندسی و احداث لوپ جدید در دستور کار قرار دارد که با اجرای آن، زمان سفر از این نقطه به سمت میدان صنعت به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.



معاون امور زیربنایی شهرداری اراک همچنین از پیشرفت در سایر زیرگذر‌ها خبر داد و افزود: پل شهید بختیاری، تقاطع‌های غیرهم‌سطح آزادگان، فتاحی، شهید فتحی، میدان مقاومت، شهید سلیمانی و شهید صیدی در مراحل پایانی اجرا قرار دارند. همچنین، محور جاده فراهان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد در حال تکمیل شدن است.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این طرح، خاطرنشان کرد: “تکمیل محور تقاطع جاده فراهان تا آرامستان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های این پروژه است که با بهره‌برداری کامل از آن، گره‌های اصلی ترافیکی این محدوده شهری به‌طور کامل برطرف خواهد شد. ”

معاون شهردار اراک در پایان پیش‌بینی کرد که پروژه رینگ دو شهری تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری کامل برسد و نقشی مؤثر در ارتقای ایمنی و تسهیل عبور و مرور در شهر اراک ایفا کند.