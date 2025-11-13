معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: ۳ نهاد علمی از نخبگان، طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و فناور کشور حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین افشین در نشست با نخبگان و روسای شرکت‌های دانش بنیان استان همدان افزود: بنیاد ملی نخبگان در طرح‌های شهیدان وزوایی، صیاد شیرازی، احمدی روشن و جایزه علامه طباطبایی، از افراد نخبه حمایت می‌کند.

او گفت: برای نخبه‌های ویژه که در طرح شهید وزوایی برنده می‌شوند، ماهانه تا سقف ۲۰ میلیون تومان و در طرح شهید صیادی از سربازان نخبه حمایت می‌شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی علم هم از پژوهش‌ها حمایت می‌کند، تأکید کرد: اعتبار این بخش به یک همت افزایش یافته است.

حسین افشین گفت: از پایان نامه‌های دانش بنیان عادی ۲۰۰ میلیون تومان و از پایان نامه‌های اقتدارآفرین دانشجویان از جمله در زمینه‌های هوش مصنوعی و کوانتوم‌ها تا ۴۰۰ میلیون تومان حمایت می‌شود.

او تصریح کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش بنیانی که حداقل یک عضو هیئت علمی فعال دارد، یک پسا دکترا با حقوق و به شرکت‌های دانش بنیان با ۲ عضو هیئت علمی فعال و بیشتر، ۲ پسا دکترا با حقوق کمک می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بر فرهنگ سازی برای وقف علمی، رفع مشکلات معیشتی، مسکن و نیاز‌های پژوهشی استادان دانشگاه‌ها و به روز شدن زیرساخت‌های آزمایشگاهی تاکید کرد و افزود: اعتبارات پژوهشی به جای دستگاه‌های اجرایی باید به صندوق‌های فناور و نوآور داده شود.

حسین افشین با اشاره به اینکه، معافیت‌های بیمه‌ای نخبگان در حال پیگیری است، گفت: به ۵۰۰ نخبه استان همدان، براساس فراخوان و طرح‌های ارائه شده، زمین مسکونی داده می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان هم از تشکیل ستادی با ۷ کمیته، در سند توسعه و پیشرفت استان خبر داد و گفت: یکی از کمیته‌های ۷ گانه، کمیته شناسایی نخبگان است.

سیدمجتبی حسینی افزود: از طرح‌های صنعتی که به بنیاد نخبگان استان ارائه شود، حمایت خواهد شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان همدان هم از انتشار کتاب مشاهیر استان تا دو ماه آینده خبر داد.

فخرالدین صالحی با اشاره به شناسایی و معرفی نخبگان به استانداری، برای استفاده در موقعیت‌های مختلف، افزود: تا کنون هزار و ۲۰۰ نخبه شناسایی شده‌اند.

در پایان این نشست، از میلاد فخیمی و آیلین اکبری، ۲ نخبه نوجوان استان تجلیل شد.