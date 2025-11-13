رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور در اردکان گفت: از میان حدود ۲ هزار و ۴۰۰ زمین لرزه ثبت شده در ۲۰ سال اخیر، تنها ۱۱ مورد دارای بزرگی مشابه زلزله‌های اخیر بوده و احتمال وقوع زلزله بزرگ در این منطقه بسیار پایین است.

علی بیت اللهی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا امکان پیش بینی دقیق زلزله وجود ندارد افزود: بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در ۱۲۰ سال قبل، زلزله بزرگی در شعاع اطراف سپیدان رخ نداده است.

رییس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور گفت: وقوع زلزله‌های کوچک و متوسط، مکانیزم طبیعی برای رهایی از تنش‌های زمین است و می‌تواند از بروز زلزله‌های بزرگ جلوگیری کند.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.